В Украине объявили желтый уровень опасности

Видимость составляет 200-500 м. Фото: pixabay.com

В понедельник в Украине наблюдается густой туман.

Видимость при нем составляет 200-500 м, что свидетельствует о I-м уровне опасности (желтом), сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, утром 16 ноября в большинстве областей - туман", - говорится в сообщении.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

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В понедельник в отдельных регионах Украины начнется зимняя погода - пройдут дожди с мокрым снегом. В частности, осадки ожидаются в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях.