Угроза возникновения пожаров в природных экосистемах может возрастать. Фото: ГСЧС

В Украине объявили высокий уровень пожарной опасности.

Так, в воскресенье в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

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Как отмечается, угроза возникновения пожаров в природных экосистемах может возрастать. В связи с этим спасатели призывают граждан соблюдать элементарные правила безопасности, находясь на природе.

Синоптики прогнозируют, что до конца следующей недели в Украине начнутся дожди. На большинство территорий атмосферный фронт придет с 17-18 сентября.