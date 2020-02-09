В Украине объявили штормовое предупреждение

Завтра порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/с Фото: ukrinform.ua

10 февраля порывы ветра в Украине будут достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 35-40 м/с.

Соответствующую информацию сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"10 февраля ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем ​​в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах значительный мокрый снег, метели (I уровень опасности, желтый), в западных областях сильный ветер 25-30 м/с на высокогорье Карпат 35-40 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

В Киевской области порывы ветра составят 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

11 февраля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновецкой областях ожидается значительная снежная лавина.