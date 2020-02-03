В Украине объявили штормовое предупреждение

На Украину надвигается снежный шторм. Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В течение 4-6 февраля в Украине ожидают осложнение погодных условий.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Днем 4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег. Ожидается прирост снежного покрова 10-20 см, в горах 35-40 см. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с, в горах до 25 м/с, метелях, снежных заносах на дорогах и гололедице.

5-6 февраля в центральных областях ожидают значительный снег. В восточных областях - значительный снег с дождем, в южных областях - значительный дождь с переходом в мокрый снег, образования снежного покрова высотой 10-15 см. Местами гололед и налипание мокрого снега. Порывы ветра 17-22 м/с, местами до 25 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Кировоградской и Днепропетровской ожидают сильный снег, образования снежного покрова высотой 20-25 см, на дорогах снежные заносы.

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Декабрь и январь в Украине должны были быть с сильными морозами и снегом. Потому что в последний месяц зимы в стратосфере зафиксировали рекордно холодную погоду - минус 94 градуса. Почему похолодание не наступило - загадка, говорит Gazeta.ua народный синоптик Леонид Горбань.