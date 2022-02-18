В Украине объявили штормовое предупреждение

В восьми областях Украины объявили штормовое предупреждение. Фото: УНИАН

В пятницу, 18 февраля, в западных областях объявили штормовое предупреждение из-за шквального ветра.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

"18 февраля днем в западной части порывы ветра 15-20 м/с", – говорится в предупреждении.

Через шквалы в восьми областях действует первый уровень опасности: Волынская, Ровенская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая.

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18 февраля на реке Уж в Ужгороде тоже объявили первый уровень опасности. Там прогнозируют поднятие воды, предупредила Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"Ожидаем максимальный уровень на реке Уж – 40-70 см над нулем поста, начальный выход воды на пойму междамбового пространства. Уровень воды на 20:00 17 февраля 18 см", - говорится в сообщении.

На утро пятницы, 18 февраля, порывы ветра в Украине обесточили 90 населенных пунктов в четырех областях. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго