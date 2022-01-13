В Украине объявили штормовое предупреждение

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах. Фото: pixabay.com

14-15 января в Украине значительно ухудшится погода, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На дорогах, кроме южной части, вероятна гололедица на дорогах. Объявили первый уровень опасности, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 января ночью в западных областях днем в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25-27 м/с. Днем 14 января на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска максимальные порывы ветра будут достигать 28 м/с, высота волн составит 13-15 дм, второй уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

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Синоптики также предупреждают о ветреной погоде в Киеве и области. Уровень опасности - оранжевый. В пятницу днем в столице прогнозируют порывы ветра до 25 м/с.

Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра:

- спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае падения деревьев или веток, травмировании людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Температуру -28°С зафиксировали в горном селе Верхний Яловец в Черновицкой области утром 13 января. Прошлой ночью в Черновицкой области прогнозировали температуру воздуха -9...14°С, в горах -17...22°С. Днем несколько потеплеет до -3°С, в горах до -6°С.