В Украине объявили штормовое предупреждение

 
Ексклюзивы
1/5
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Просмотров: 3168
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
"Забыл" о 73 миллионах гривен: топ-5 нардепов, которых поймали на лжи в декларациях
1 Просмотров: 828
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
"Трудно говорить с пистолетом у виска Украины": что пишет мировая пресса о переговорах РФ и США
Просмотров: 2340
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
"Запад поставил РФ на место": какие главные выводы из переговоров в Женеве
Просмотров: 3357
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
"Ситуация сложна, как в 2014-м": что для Украины означают переговоры США и России в Женеве
Просмотров: 882
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Доллар вырос до 7-месячного максимума: что будет с курсом к весне
Просмотров: 1629
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
1 Просмотров: 720
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
3 Просмотров: 3015
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 666
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 32085
Фото
Все фото
7
5
5
16
10
Украинские военные уничтожили &quot;технику&quot; врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник &quot;Січ-2-30&quot;
Впервые за 10 лет: сегодня на орбиту выйдет украинский спутник "Січ-2-30"
Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали -28°С
Обледенел даже термометр: в Украине зафиксировали -28°С
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Черная вода, ромы и онкология – как живет село возле крупнейшей свалки в Украине
Арестованная коляда: 50 лет назад КГБ гонялся за украинцами, праздновавшими Рождество
Арестованная коляда: 50 лет назад КГБ гонялся за украинцами, праздновавшими Рождество
Видео
Все видео
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов
В городах Украины за день "заминировали" более полутысячи объектов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"Кольщик, наколи мне купола" - судьи устроили "блатной сходняк"
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
"То, как затягивают конкурс по избранию руководителя САП, – плевок в лицо Байдену": он длится почти год
Интервью
1/5
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 549
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Просмотров: 513
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 342
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4968
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3699
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 630
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 13 января 2022 14:44

В Украине объявили штормовое предупреждение

  Комментировать
В Украине объявили штормовое предупреждение
Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах. Фото: pixabay.com

14-15 января в Украине значительно ухудшится погода, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

На дорогах, кроме южной части, вероятна гололедица на дорогах. Объявили первый уровень опасности, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 января ночью в западных областях днем в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25-27 м/с. Днем 14 января на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска максимальные порывы ветра будут достигать 28 м/с, высота волн составит 13-15 дм, второй уровень опасности, оранжевый", - говорится в сообщении.

Такие погодные условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину идет потепление с мокрым снегом и оттепелью

Синоптики также предупреждают о ветреной погоде в Киеве и области. Уровень опасности - оранжевый. В пятницу днем в столице прогнозируют порывы ветра до 25 м/с.

Рекомендации, которых стоит придерживаться во время сильного ветра:

- спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- на улице держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае падения деревьев или веток, травмировании людей надо немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

Температуру -28°С зафиксировали в горном селе Верхний Яловец в Черновицкой области утром 13 января. Прошлой ночью в Черновицкой области прогнозировали температуру воздуха -9...14°С, в горах -17...22°С. Днем несколько потеплеет до -3°С, в горах до -6°С.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине объявили штормовое предупреждение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Военные начали стрелять в невооруженных литовцев

Самое читаемое
&quot;Бл*дь, овца тупая&quot; - на отдыхе в Карпатах произошел &quot;замес&quot; туристов
"Бл*дь, овца тупая" - на отдыхе в Карпатах произошел "замес" туристов
 1 Просмотров: 21610
Стала известна судьба сломанной &quot;Мрии&quot; в Польше
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше 1 Просмотров: 14175
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко
Может стать абсолютным чемпионом? Камбосос согласился драться с Ломаченко Просмотров: 10593
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
Трижды ловили пьяным за рулем: рассказали о погибших в аварии под Харьковом
4
 Просмотров: 7686
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами
Получали деньги на карту? Налоговая сравнит ваши доходы с расходами Просмотров: 6984
Общество
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста
Работодателей будут штрафовать за указание в вакансии пола или возраста Просмотров: 54
Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии
Зеленскому, Медведчуку и Мураеву раздали антипремии
8
 Просмотров: 216
Морская пехота и береговая артиллерия способны противостоять врагу - командующий
Морская пехота и береговая артиллерия способны противостоять врагу - командующий Просмотров: 108
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
Украинские военные уничтожили "технику" врага у админграницы с оккупированным Крымом
7
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
6
Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"
4
Президент получил зарплату меньше, чем у Медведчука
3
Русский язык, ни слова об Ермаке, "мочить" оппонентов: Дроздов рассказал о темниках на канале "слуги"
2
Зеленский - лжец. Его второй срок похоронят - Шабунин
1
Стала известна судьба сломанной "Мрии" в Польше
Голосов: 58160
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть