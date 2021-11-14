В Украине объявили штормовое предупреждение

Туман будет держаться с ночи до утра понедельника. Фото: pixabay.com

Все регионы Украины окутают опасные густые туманы.

Объявили первый уровень опасности, сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

"Вечером 14 ноября, ночью и утром 15 ноября будет туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать таким советам:

- снизить скорость движения;

- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

- избегать резких маневров на дороге.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.