В Украину идут шквалы. Фото: pixabay.com

В четверг, 21 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, ожидается сильный ветер, сообщил Укргидрометцентр в Facebook.

"21 октября ночью в западной части, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - говорится в предупреждении.

Из-за непогоды в Украине объявили первый уровень опасности - желтый.

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Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В конце октября в Украине может выпасть первый снег. Если раньше в Украине переход к зиме был плавным - с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.