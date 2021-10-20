Недолго радоваться теплу: в Украину идет серьезное похолодание

В Украине завтра ожидается сильный юго-западный ветер и сухая погода.

Потепление 21 октября в большинстве областей будет в пределах +13...19°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. В западных областях местами возможно до +20...22°С.

"Завтра каждый сможет почувствовать себя Карлсоном, полетать с сильным ветром над городами и полями, полюбоваться украинской осенней красотой. Поздно вечером в четверг в западных областях, кроме Тернопольской и Хмельницкой, местами возможен небольшой дождь", - говорится в сообщении.

В Карпатах прогнозируют +7...12°С, в Приазовье также будет холоднее - около +10...14°С. В ближайшие две ночи потеплеет до +5...12°С. А с 23 октября в Украину начнет заходить серьезное похолодание.

Автор: facebook.com/tala.didenko Завтра дождя не ожидается

В Киеве в четверг ожидается сильный ветер, вероятно до штормовых порывов до 15-18 м/с. Дождя не ожидается. А вот температура воздуха, пробиваясь через мощный ветер, все же сможет завтра достичь +17°С.

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В конце октября в Украине может выпасть первый снег. Если раньше в Украине переход к зиме был плавным - с постепенным похолоданием осенью и нулевой температурой в декабре, то сейчас сезоны сильно сместились. Октябрь становится более холодным, зато в следующие два месяца может быть потепление до плюсовых температур выше нормы ноября и декабря.