В Украине нет серьезных вспышек коронавируса - Минздрав

Степанов заявил, что в Украине отсутствуют серьезные вспышки коронавируса. Фото: Reuters

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине отсутствуют серьезные вспышки коронавируса.

По его словам, в стране уже 17 дней подряд наблюдается контролируемая ситуация с новыми случаями заболевания. Об этом Степанов сказал 3 мая во время брифинга.

"Если говорить о количестве заболеваний каждый день, то уже 17 дней подряд мы наблюдаем заболеваемость в рамках от 400 до 600 человек в сутки. Мы считаем, что наши противоэпидемические и карантинные мероприятия дали свой результат. Этот результат заключается в том, что у нас не существует очень серьезных вспышек, которые сразу сказались на способности оказывать помощь медицинской системе ", - подчеркнул он.

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Степанов отмечает, что в случае соблюдения рекомендаций ведомства эпидемия пойдет на спад.

"Уверен, если мы и в дальнейшем будем придерживаться всех этих мероприятий и рекомендаций МЗ, у нас эпидемия будет проходить в режиме с постепенным снижением количества заболеваний и увеличением количества лиц, которые выздоровели", - заявил министр.

В Украине по состоянию на 3 мая всего коронавирусом заболело 11913 человека. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников.