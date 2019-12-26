В Украине не осталось работающих игорных заведений - советник Авакова

В полиции сообщили, что закрыли все игровые заведения в Украине. Фото: Сегодня

В Украине закрыли все игорные заведения.

Всего в стране закрыли 5,3 тыс. таких заведений, конфисковали около 4,5 тыс. единиц оборудования примерно на 51 млн грн и открыли 250 уголовных производств по факту занятия игорным бизнесом, в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель общественного совета при МВД Украины, советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко.

"Их уже нет. Все заведения закрыты. А если окажется, что где-то такое заведение работает, я просил бы сообщать в полицию, чтобы оно перестало работать в тот же момент", – сказал Мартыненко.

На вопрос, почему только сейчас активизировалась борьба с игорными заведениями, Мартыненко сказал: "До последнего времени в Украине действовало постановление правительства, которое позволяло заниматься лотерейной деятельностью – продавали лотереи, электронные в том числе".

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"После тех установок, которые поступили от президента, правительство отменило это постановление, и теперь нет никаких легальных оснований, чтобы заниматься такой деятельностью. Кроме того, существует тонкая грань между игорными заведениями и учреждениями, распространяющими лотереи, в том числе электронные. Сейчас в связи с тем, что у нас был провален закон о легализации игорного бизнеса, правила не были установлены. Соответственно, президент поручил правительству разобраться с ситуацией, которая есть на рынке игорных заведений. Правительство отменило постановление, и соответственно, правоохранители начали выполнять решение правительства – учреждения начали закрываться", – добавил он.

20 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.