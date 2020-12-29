В Украине начинают развивать высокие технологии

Для координации развития инноваций создадут специальную комиссию. Фото: pixabay.com

Решение СНБО по совершенствованию государственной политики инновационного развития вошло в силу.

Согласно этому решению создадут Межведомственную комиссию по вопросам координации органов власти по комплексному развитию высоких технологий, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"С целью совершенствования взаимоотношений субъектов экономической деятельности в сфере высоких технологий, в частности в подготовке кадров, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорение перехода Украины на инновационную модель развития", - говорится в документе.

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