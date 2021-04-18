В Украине начали применять вакцину Pfizer

Киевская область получила 1170 доз вакцины от Pfizer. Фото: facebook.com/koda.gov.ua

В Киевской области начали кампанию вакцинации против коронавируса препаратом Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

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"Сегодня мы уже начали использовать первые дозы вакцины, которая предназначена прежде всего, для работников и жителей домов престарелых", - говорится в сообщении.

К вакцинной кампании также присоединятся 2 специализированные заведения Киевской области. Прививки получат 78 работников и 42 жителей Бородянского психоневрологического интерната. После них - 84 работники и 12 жителей Белоцерковского психоневрологического интерната.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 282 новых больных коронавирус. Из них детей - 456, медработников - 161. Количество активных больных - 424645 человек. Умерли за последние сутки 250 человек, а выписаны - 6523.