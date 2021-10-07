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четверг, 07 октября 2021 11:23

В Украине начали ограничивать проезд непривитых в автобусах

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В Украине начали ограничивать проезд непривитых в автобусах
Для учащихся Мелитополя до 18 лет будут осуществлять перевозки на городских автобусах. Фото: pixabay.com

В Мелитополе Запорожской области ввели ограничения на проезд в общественном транспорте, чтобы усилить карантин.

С 7 октября городской автобусный транспорт будет работать только в "часы пик" - с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00, сообщает пресс-служба горсовета Мелитополя.

"Водители и пассажиры обязаны иметь отрицательный тест на коронавирус, которому не более трех суток, или документ о Covid-вакцинации хотя бы одной дозой, или же справку о выздоровлении от болезни", - говорится в сообщении.

При наличии справки из учебного заведения для учащихся Мелитополя до 18 лет будут осуществлять перевозки на городских автобусных маршрутах общего пользования.

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Защитные маски обязаны носить все без исключения украинцы. Независимо от того, прошел человек полный курс Covid-вакцинации или переболел. Вакцинация в сочетании с использованием медицинской маски позволяет максимизировать защиту от новых, более опасных штаммов. Маска – основной способ избежать инфицирования.

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