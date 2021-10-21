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четверг, 21 октября 2021 00:58

В Украине начали действовать карантинные правила для пассажиров

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В Украине начали действовать карантинные правила для пассажиров
Новые правила пассажирских перевозок вступили в действие. Фото: vin.gov.ua

C 21 октября в Украине начинают действовать новые правила проезда в транспорте междугородного и межобластного сообщения.

Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины.

В частности, для передвижения в пределах регионов с желтым уровнем опасности с 21 октября нужно иметь или документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против Covid -19, или отрицательный результат ПЦР-теста или результат экспресстеста на Covid -19, который действует 72 часа.

В случае следования в регион с красным уровнем опасности нужно иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, или экспресстест на Covid -19.

Для путешествия "Укрзализныцей" между областями пассажиры должны иметь или Covid-сертификат, или ПЦР, или экспресстест. Проводники поездов перед посадкой будут проверять: билет, паспорт и соответствующий "ковидный" документ. Covid-сертификат можно будет показать в "Дие" и в бумажном формате. В поездах "Интерсити" проверка также будет осуществляться при посадке.

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В случае отсутствия любого из трех вышеупомянутых документов проводник или стюард имеют право не допустить пассажира к поездке. Ограничения не распространяются на детей. Также проверок не будет в пригородных поездах.

Новые ограничение не будут касаться несовершеннолетних. Для детей старше 12 лет будет действовать обязательное соблюдение масочного режима.

Не распространяется ограничение на общественный транспорт в городах и перевозки внутри одной области.

В случаях, когда поездка невакцинированного гражданина в другой город за пределами области является крайне необходимой, единственный вариант - отрицательно ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов.

Полицейские имеют право проводить выборочные проверки на наличие у пассажиров и водителей "ковидных" документов. Впрочем, во время рейдов копы не будут высаживать пассажиров без масок и, например, Covid-сертификатов. Протоколы будут составляться на перевозчиков.

Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. За их нарушения перевозчиков будут штрафовать на 17 тыс. грн.

Новые правила перевозок будут касаться только совершеннолетних пассажиров.

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