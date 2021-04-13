В Украине началась вакцинация CoronaVac

Украинцев начали прививать вакциной, которую делают в Китае. Фото: Reuters

В Украине стартовала иммунизация населения вакциной CoronaVac.

Ее производит китайская компания Sinovac Biotech, сообщает Министерство здравоохранения.

"В Украине началась вакцинация вакциной CoronaVac против Covid-19 производства Sinovac Biotech. Прежде всего будут вакцинировать маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживают", - говорится в сообщении.

Этой вакциной также будут прививать, педагогов, которые будут привлечены в ВНО в 2021 году, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году и сотрудников патрульной полиции.

Срок годности вакцины CoronaVac составляет 24 месяца.

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"Для полной иммунизации от Covid-19 нужно 2 дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней", - отметили в Минздраве.

За каждым привитым сразу будет зарезервирована 2-я доза вакцины из этой же партии.

"Все, кто сейчас прививаются препаратом CoronaVac гарантированно получат вторую дозу для полной иммунизации", - говорится в сообщении.

Украинское Министерство здравоохранения обнародовало состав вакцин против коронавируса, которым уже прививали и планируют прививать украинцев. Состав препаратов зависит от технологии, которая использовалась для их разработки.