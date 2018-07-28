В Украине может появиться завод "Tesla"

В Украине могут построить завод "Tesla". Фото: Fullpicture

В Украине может начаться строительство завода "Tesla".

Это станет возможным, если Верховная Рада утвердит 15-летнюю стратегию развития рынка электромобилей, отмечает министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает "Укринформ".

"Это наша цель, чтобы одна из гигафабрик компаний "Tesla" была размещена в Украине и производила электроавтомобили не только для украинского, но и для европейского рынка. Но мы сможем начать полноценные переговорили только после принятия парламентом законопроекта, который разработан и внесен, по стимулированию и 15-летней стратегии развития рынка электрокаров в Украине, который включает не только производство электрокаров, но и производство литий-ионных батарей, добычи лития, строительство завода по изготовлению электрокаров. То есть, это комплексный документ, после его утверждения мы сможем начать полноценные переговоры с инвестором ", - рассказал Омелян.

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Министр подчеркнул, что сегодня есть заинтересованность со стороны мировых компаний, "но они все ждут закон, который будет проголосован парламентом, как надеются, в ближайшее время".

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