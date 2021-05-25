В Украине минимум три завода могут выпускать вакцины - Ляшко

Ляшко рассказал о разработке вакцин в Украине. Фото: РБК

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что на сегодня в Украине минимум три завода могут наладить производство вакцин.

Наиболее быстрая возможность запуска собственного производства вакцин - это трансфер технологий. Но на сегодняшний день не много фармацевтических заводов готовы принять трансфер технологии полного цикла производства вакцин, он сказал в интервью Lb.ua.

"Это крупные заводы, как минимум три", - отметил Ляшко.

Пока еще нет подписанных меморандумов и нет понимания, что должно гарантировать государство, чтобы это произошло. Но переговоры идут с американскими и европейскими компаниями, а шансы на запуск выпуска вакцин в Украине - большие.

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