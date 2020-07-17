В Украине изменили количество районов: полный перечень

Верховная Рада приняла постановление о создании новых районов. В частности, вместо 490 в областях будет 136 районов.
"Хотя районы и станут большими, власть не удаляется от людей. Наоборот - административные услуги можно будет получить на месте, вся власть будет в общинах", - сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram-канале.
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Полный перечень районов
• В Автономной республике Крым - 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.
• Винницкая область - 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.
• В Волынской - 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковель, Луцкий.
• В Днепропетровской области появится 7 районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.
• В Донецкой - 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.
• Житомирская - 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.
• Закарпатская - 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.
• В Запорожской области образуют 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.
• В Ивано-Франковской - 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский.
• В Киевской области будет 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.
• В Кировоградской - 4 района: Головановский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.
• В Луганской области образуют 8 районов: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский.
• Во Львовской - 7 районов Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.
• В Николаевской - 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский.
• В Одесской - 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.
• В Полтавской появятся 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский.
• В Ровенской - 4 района: Варашский, Дубенский, Ровенский, Сарненский.
• В Сумской - 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский.
• В Тернопольской образуют 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.
• В Харьковской - 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Харьковский, Чугуевский.
• В Херсонской - 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.
• В Хмельницкой - 3 района Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.
• В Черкасской появятся 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.
• В Черновицкой - 3 района: Вижницкий, Днестровский, Черновицкий.
• В Черниговской - 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Сиверский, Прилуцкий, Черниговский.
Кабинет министров поддержал уменьшение в 4 раза количества районов в Украине. Формирование районов станет завершением основного этапа административно-территориальной реформы, говорят в правительстве.
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