В Украине изменили количество районов: полный перечень

Районов в Украине станет меньше. Фото: konkurent.ua

Верховная Рада приняла постановление о создании новых районов. В частности, вместо 490 в областях будет 136 районов.

"Хотя районы и станут большими, власть не удаляется от людей. Наоборот - административные услуги можно будет получить на месте, вся власть будет в общинах", - сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем Telegram-канале.

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Полный перечень районов

• В Автономной республике Крым - 10 районов: Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Курманский, Перекопский, Симферопольский, Феодосийский, Ялтинский.

• Винницкая область - 6 районов: Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Могилев-Подольский, Тульчинский, Хмельницкий.

• В Волынской - 4 района: Владимир-Волынский, Камень-Каширский, Ковель, Луцкий.

• В Днепропетровской области появится 7 районов: Днепровский, Каменский, Криворожский, Никопольский, Новомосковский, Павлоградский, Синельниковский.

• В Донецкой - 8 районов: Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский.

• Житомирская - 4 района: Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Новоград-Волынский.

• Закарпатская - 6 районов: Береговский, Мукачевский, Раховский, Тячевский, Ужгородский, Хустский.

• В Запорожской области образуют 5 районов: Бердянский, Васильевский, Запорожский, Мелитопольский, Пологовский.

• В Ивано-Франковской - 6 районов: Верховинский, Ивано-Франковский, Кольский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский.

• В Киевской области будет 7 районов: Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Бучанский, Вышгородский, Обуховский, Фастовский.

• В Кировоградской - 4 района: Головановский, Кропивницкий, Новоукраинский, Александрийский.

• В Луганской области образуют 8 районов: Алчевский, Довжанский, Луганский, Ровеньковский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский.

• Во Львовской - 7 районов Дрогобычский, Золочевский, Львовский, Самборский, Стрыйский, Червоноградский, Яворивский.

• В Николаевской - 4 района: Баштанский, Вознесенский, Николаевский, Первомайский.

• В Одесской - 7 районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский, Раздельнянский.

• В Полтавской появятся 4 района: Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Полтавский.

• В Ровенской - 4 района: Варашский, Дубенский, Ровенский, Сарненский.

• В Сумской - 5 районов: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский.

• В Тернопольской образуют 3 района: Кременецкий, Тернопольский, Чертковский.

• В Харьковской - 7 районов: Богодуховский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовский, Харьковский, Чугуевский.

• В Херсонской - 5 районов: Бериславский, Генический, Каховский, Скадовский, Херсонский.

• В Хмельницкой - 3 района Каменец-Подольский, Хмельницкий, Шепетовский.

• В Черкасской появятся 4 района: Звенигородский, Золотоношский, Уманский, Черкасский.

• В Черновицкой - 3 района: Вижницкий, Днестровский, Черновицкий.

• В Черниговской - 5 районов: Корюковский, Нежинский, Новгород-Сиверский, Прилуцкий, Черниговский.

Кабинет министров поддержал уменьшение в 4 раза количества районов в Украине. Формирование районов станет завершением основного этапа административно-территориальной реформы, говорят в правительстве.