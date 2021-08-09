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В Украине изменения климата ощущаются быстрее, чем где-либо - посол Великобритании

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В Украине изменения климата ощущаются быстрее, чем где-либо - посол Великобритании
Это вызов для всех - начать говорить о климатических изменениях доступным языком, так, чтобы было понятно, как это касается повседневной жизни, высказала мнение посол. Фото: ВВС

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс рассказала о сотрудничестве между Британией и Украиной в сфере изменения климата. Также отметила, что изменения окружающей среды в Украине ощущаются сильнее всего. Такие заявления сделала в интервью ВВС.

"Результаты изменений климата отражаются на Украине быстрее, чем во многих других странах мира. Не знаю, насколько украинцы осознают, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире. Есть прямые последствия для аграрной отрасли, урожайности сельскохозяйственных культур, а также в виде чрезвычайных природных ситуаций, таких как наводнения. Недавно я специально посетила юго-запад Украины, пообщалась с жителями регионов, пострадавших от наводнений. Мы говорили также и о вырубке лесов в регионе, которые стали одной из причин наводнений, а также о росте температур", - заявила посол.

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На местном уровне начинают понимать, что надо делать, сказала посол. "Но комплексного понимания связи между этими событиями и изменениями климата еще нет. Когда я начинаю говорить с фермерами о том, как высокие температуры влияют на их урожай, о том, что температуры летом уже достигают 40 градусов, хотя обычно они не превышали 30 градусов, о том, как наводнения регулярно уничтожают дома и посевы, здесь уже начинается разговор. Потому что это то, с чем люди сталкиваются каждый день", - сказала Симмонс.

Это вызов для всех - начать говорить о климатических изменениях доступным языком, так, чтобы было понятно, как это касается повседневной жизни, высказала мнение посол. Добавила: "И об этом мы говорим с министерством энергетики - о проблемах, которые у нас были, о совершенных ошибках, и как добиться того, где мы сейчас. Великобритания является одной из самых успешных стран в мире, когда речь идет о диверсификации источников энергоресурсов".

7 августа водители на трассе Одесса - Николаев сообщили о граде и снеге и массово публиковали фото и видео с места происшествия в соцсетях. По словам очевидцев, непогода повалила несколько деревьев. Автомобили задерживались в пробках.

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