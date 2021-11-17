В Украине хотят ужесточить ограничения для желтой зоны карантина.

В частности, там планируют ввести обязательную вакцинацию для работников и посетителей заведений, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 17 ноября.

"Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине. Изменения будут предусматривать, что и при желтом уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - сказал он.

Сейчас в желтой зоне находятся Ривненская и Кировоградская области. Covid-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий там не обязательны. Такие ограничения действуют только в красной зоне.

Автор: Минздрав Сейчас в желтой зоне находятся Ровенская и Кировоградская области

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В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более 9 млн человек. За прошлые сутки курс иммунизации завершили более 180 тыс. украинцев. Вакцинировали тремя препаратами: Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу получили 12 445 579 человек, двумя дозами вакцинировали 9 068 241 человека. Всего сделали 21 513 820 прививок.