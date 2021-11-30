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вторник, 30 ноября 2021 16:35

В Украине хотят отменить перенос выходных по случаю праздников

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В Украине хотят отменить перенос выходных по случаю праздников
Со следующего года могут перестать переносить выходные на будний день, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Это касается только двух праздничных дат - 8 Марта и 1 мая. Фото: afishalviv.net

В Украине хотят прекратить переносить выходные на будни по случаю двух праздников - 8 Марта и 1 мая.

Финального документа нет, но есть такой план, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает ТСН.

Речь идет не о переносе праздника, а именно выходного в связи с ним.

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"Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", - говорит Ткаченко.

В то же время Ткаченко подчеркнул, что это не касается всех других традиционных и официальных праздников. Выходных Новый год, Рождество, Пасху, Троицу будут переносить на будние дни.

В 2022 году в Украине появится новый праздничный выходной день.

В Верховной Раде планируют как можно быстрее взяться за президентский законопроект по установлению государственного праздника и выходного 28 июля – на праздник украинской государственности.

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