В Украине хотят отменить перенос выходных по случаю праздников

В Украине хотят прекратить переносить выходные на будни по случаю двух праздников - 8 Марта и 1 мая.
Финального документа нет, но есть такой план, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает ТСН.
Речь идет не о переносе праздника, а именно выходного в связи с ним.
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"Это общеевропейская традиция и даже в Советском союзе не было на следующий день выходного", - говорит Ткаченко.
В то же время Ткаченко подчеркнул, что это не касается всех других традиционных и официальных праздников. Выходных Новый год, Рождество, Пасху, Троицу будут переносить на будние дни.
В 2022 году в Украине появится новый праздничный выходной день.
В Верховной Раде планируют как можно быстрее взяться за президентский законопроект по установлению государственного праздника и выходного 28 июля – на праздник украинской государственности.
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