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пятница, 01 октября 2021 11:00

В Украине готовятся выпускать пожизненно осужденных

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В Украине готовятся выпускать пожизненно осужденных
В Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных. Механизм досрочного освобождения парламент рассмотрит до конца года. Фото: pixabay.com

В Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных.

Механизм их досрочного освобождения парламент рассмотрит уже на этой сессии - до конца года. На это надеется омбудсмен Людмила Денисова. Тогда, по ее словам, украинское законодательство будет соответствовать практикам Европейского суда по правам человека. Об этом говорится в материале "РБК-Украина" "Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных".

Законодательные изменения предусматривают, что преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество. И после 15 лет отсидки подать в суд ходатайство о сокращении срока заключения.

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Тогда срок может быть сокращен до 15-20 лет. Получается, что в целом при любом удачном развитии событий заключенный пробудет под стражей не менее 30-35 лет.

Правозащитники видят в этом основную проблему, ведь 35 лет - значительный срок для заключенного.

"В свете решения КСУ надо этот законопроект переделывать, потому что там нет вообще речи об условно-досрочном освобождении. Он значительно жестче, чем это нужно", - сказал председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Министр юстиции Денис Малюська высказался о возможности освобождения пожизненно заключенных. Считает их одним из самых интеллигентных категорий населения - крайне сдержанные, умные, начитанные люди. С ними можно общаться на множество различных тем. Они чистоплотны, аккуратны и не видели другого мира.

Готов брать на работу таких людей. Нужно, чтобы общество поняло, что это безопасно, эти люди адекватные, их можно поэтапно, выборочно, после тщательного анализа психологов постепенно выпускать. Нет смысла тратить бюджетные средства на их содержание.

Однако эффективный механизм допуска заключенных к психологам и специалистам, которые бы оценивали возможность их помилования, отсутствует.

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