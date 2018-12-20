В Украине еще одна область оградилась от русского языка

В Волынской области ввели мораторий на использование русскоязычного культурного продукта. Фото: "Главком"

В Волынской области ввели мораторий на использование русскоязычного культурного продукта до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Соответствующее решение приняли во время пленарного заседания 22 сессии Волынского областного совета 20 декабря, передают "Волынские новости".

"Поручить Волынской областной государственной администрации принять меры по созданию Рабочей группы (с участием представителей областного совета, общественности, правоохранительных органов, районных государственных администраций) - с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц относительно моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Волынской области ", - говорится в проекте решения.

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Решение принято с целью избежания эскалации напряженности в обществе и для недопущения разжигания межнациональной розни. Также это поможет защитить украинское информационное пространство от гибридных воздействий государства-агрессора и преодолеть последствия длительной языковой русификации.

Ранее публичное использование российских фильмов и музыки запретили на Прикарпатье.