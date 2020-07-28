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вторник, 28 июля 2020 15:37

В Украине дефицит судей: за 6 лет ни одного нового специалиста

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В Украине дефицит судей: за 6 лет ни одного нового специалиста
В Украине за 6 лет никто не стал судьей. Фото: ТСН

За 6 лет в Украине ни один новый специалист не стал судьей. Последний раз массовый набор судей в Украине состоялся в 2013 году.

Это и является одной из причин, тормозящих рассмотрение дел, сообщил заместитель председателя Верховного Суда Богдан Львов в интервью УНИАН.

"В Украине дела рассматриваются так долго не только в отсутствие нормативов, а и из-за дефицита судей. Более 6 лет ни один новый специалист судьей не стал, было всего несколько назначений в 2015 году. В текущем году появились указы президента о назначении на должности судей - это около 70 человек. Присяги они еще не приносили, соответственно, осуществлять правосудие и рассматривать дела еще не могут".

В прошлом году ликвидировали Высшую квалификационную комиссию судей - этот орган решал, может ли лицо, прошедшее обучение, занять должность судьи.

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"Было предложение, даже иностранцы просили оставить старую квалификационную комиссию, пока не заработает новая. Однако законодатель определил иначе - действующую немедленно ликвидировать и создавать новую ВККС. Прошло 9 месяцев, уже нет старой и еще нет новой, и даже пока нет закона, на каких основаниях будет создаваться новая ВККС. За это время еще часть судей уволилась со своих должностей. Кто-то в результате привлечения к ответственности, и довольно значительная часть - просто по собственному желанию. Должности освобождаются и не заполняются", - подытожил Львов.

Проблемы в судебной сфере - это политическая ответственность президента Владимира Зеленского. Он отказался от реальной судебной реформы. Поэтому возникают скандалы вроде "пленок" председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Довести это дело до конца будет трудно, при том, что ОАСК известен своими скандальными решениями. Единственный действенный выход - полностью ликвидировать это учреждение. Это может сделать только глава государства.

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