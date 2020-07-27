"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды

- Паша, как будем власть в стране захватывать? - именно так обращается судья Окружного административного суда Киева к его главе 42-летнему Павлу Вовку. Об этом свидетельствуют материалы дела Национального антикоррупционного бюро. Фото: Reuters

Проблемы в судебной сфере - это политическая ответственность президента Владимира Зеленского. Он отказался от реальной судебной реформы. Поэтому возникают скандалы вроде "пленок" председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Довести это дело до конца будет трудно, при том, что ОАСК известен своими скандальными решениями. Единственный действенный выход - полностью ликвидировать это учреждение. Это может сделать только глава государства. Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экс-судья Винницкого окружного админсуда, эксперт Реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков.

НАБУ обвиняет Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. Какие выводы вы сделали, ознакомившись с материалами этого дела, послушав записи разговоров?

- Расследование Национального антикоррупционного бюро подтвердили те вещи, о которых давно знали и подозревали. Вопрос был только в том, насколько масштабны злоупотребления, - говорит Михаил Жернаков. - Окружной административный суд занимается откровенными злоупотреблениями уже не первый год. В определенной степени именно для этого его и создавали. Тогда Андрей Портнов и Сергей Кивалов подобрали себе соответствующие кадры. Когда о таких циничных нарушениях узнает вся страна, это не может не шокировать.

Это действительно попытка захвата власти?

- Абсолютно. Окружной админсуд столицы явно выходил за пределы своих полномочий. В Конституции написано, что все органы государственной власти должны действовать в пределах, на основании и способом, определенным украинским законодательством. На пленках мы слышим, что люди незаконным способом влияют на Конституционный суд, другие судебные инстанции. Они открыто говорят, какие учреждения им принадлежат: КСУ, Окружной и Суворовский суды. Очевидно, речь действительно идет о захвате власти.

Волк и его сообщники хотели показать свою силу и значимость новой власти

Судья Вовк является главным фигурантом? В чьих интересах это могли делать?

- На это отвечают сами подозреваемые в материалах НАБУ. Называют себя "политическими проститутками". Поэтому здесь есть 2 составляющие. Первая - ОАСК и его работники обслуживают политическую элиту, которая сейчас находится у власти в Украине. Вторая - в свободное время действуют в интересах тех, кто больше заплатит. То есть занимаются масштабной коррупцией и взяточничеством. Вот и получается, что работают на политическую и бизнес-элиту Украины.

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В плане Вовка говорилось о запрете широкому кругу госслужащих выезжать за границу после проведения выборов президента в 2019 году. Для чего это планировали?

- Пытались напугать тогдашнюю политическую верхушку, которая отходила от власти. Речь идет о действующих на тот момент народных депутатах и членах правительства. С другой стороны, Вовк и его сообщники хотели показать свою силу и значимость власти, которая только начинала вступать в силу - Зеленскому и его команде. Очевидно, был микс мотивов. Сделать подобную "дичь" - это абсолютно в стиле Окружного суда Киева.

Почему не довели дело до конца?

- Часто в ОАСК забрасывают специальные заказные иски. Там есть ручные адвокаты, например, Ростислав Кравец, которому тоже объявлено подозрение. Таким образом могут подать любой иск на любого человека. И он станет средством давления. Идея запрета выезда тоже могла быть чем-то подобным. Мол, делайте так, как мы говорим, а то примем такое решение. Не обязательно каждое дело доводить до конца, чтобы добиться своего.

Обвиняемые судьи и дальше будут работать на своих должностях

По какому сценарию может развиваться следствие по этому делу? Каковы шансы, что Вовка и его сообщников накажут?

- Здесь есть 2 аспекта. Первый - криминальный. Расследование этих преступлений - компетенция НАБУ, Высшего антикоррупционного суда и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В первых 2 учреждениях я не сомневаюсь. Специализированные прокуроры в этом деле тоже вроде делают свою работу. Однако даже если и будет реальное желание наказать за эти преступления, процесс затянется на годы. В рамках дела обвиняемые будут иметь большое количество процессуальных возможностей, чтобы затянуть рассмотрение, саботировать его.

Наибольший негатив в том, что обвиняемые судьи все это время будут работать на своих должностях. Никакой Высший совет правосудия их не отстранит. Аналогичные ситуации уже были с первыми пленками Вовка. ВСП еще тогда отказался отстранять его. То есть они и дальше будут вести свое "волчье" судопроизводство.

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Есть варианты, как это можно предотвратить?

- Единственный путь - полностью ликвидировать Окружной административный суд Киева. Это может сделать только президент Зеленский. По Конституции только глава государства может вносить подобные законопроекты в парламент. Поэтому сегодняшнее положение вещей - полная политическая ответственность Зеленского. Он вместо этого просто игнорирует публикацию этих пленок и не комментирует дело. Более того, недавно Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №3711. Этот документ еще больше расширяет полномочия судей Окружного админсуда столицы. Теперь они фактически будут контролировать набор судей чуть ли не в пределах всей Украины, ведь смогут влиять на формирование Высшей квалификационной комиссии судей. К сожалению, пока не заметно, чтобы президент был хоть как-то заинтересован в решении проблемы.

Наша власть в лице президента и его команды окончательно отказалась от судебной реформы

Верите, что власть проведет судебную реформу? Что надо было бы сделать в первую очередь?

- Есть несколько главных элементов. Первый - перезагрузка Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Это надо сделать с привлечением независимых зарубежных экспертов. Так было с Антикоррупционным судом. Это - единственный отбор судей, который удался. Это произошло именно благодаря международным экспертам. Они просто заблокировали недобросовестных кандидатов, которых было немало.

Второй - кадровое обновление судебной системы. Оно невозможно без переизбрания Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Именно эти органы должны уволить недобропорядочных судей и отобрать новых. Это - не только наша необходимость, но и обязательства перед международными партнерами. Им уже надоело терпеть бешеные решения, которые принимают наши суды. Например, по делу того же Приватбанка. Ведь именно Окружной админсуд Киева принял решение о незаконности его национализации.

Очень важной составляющей является еще реформа Конституционного суда. У нас 9 из 15 судей этого учреждения недобродетельные. Однако сейчас выглядит так, что власть президента Зеленского не намерена реформировать судебную систему. Он сознательно закрывает глаза на эти проблемы и не желает осуществлять реальные меры, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию. Похоже, наша власть в лице президента и его команды окончательно отказалась от судебной реформы.

НАБУ обвиняет председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти. Мол, он хотел установить свой контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и препятствовал их работе.

По версии следствия, Вовк с сообщниками принимали заказные решения в собственных интересах и работали на политиков и бизнесменов. Для этого использовали схему с подачей искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц в свой же суд. И быстро принимали нужное для себя решение.

17 июля НАБУ обнародовало записи разговоров между Павлом Вовком и его сообщниками. В частности, из них следует, что глава ОАСК с судьей Евгением Абловым разработали план, как запретить широкому кругу госслужащих выезжать за границу после проведения выборов президента в 2019 году.

Окружной админсуд Киева известен своими скандальными решениями уже давно. В частности именно он отстранил на время от должности исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун и отменил национализацию Приватбанка.