В Украине будут настоящие морозы

В Киеве пятница также будет холодной. Фото: pixabay.com

15 января в Украину придут настоящие морозы. Ближайшей ночью температура воздуха снизится до -5...12°С, холоднее всего будет в северной части страны, на востоке ожидается -3...7°С, в южной части -1...4°С.

Завтра днем также будет холодно и морозно, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Столбики термометров будут колебаться в пределах -4...11°С, на юге прогнозируют более высокие градусы: 0...-3°С. На дорогах гололедица. Небольшой снег будет подсыпать периодически и неравномерно.

К концу недели похолодание усилится до ночных -15...23°С, днем ожидается -10...15°С.

В Киеве пятница также будет холодная. Ожидается -10...12°С. На выходных и в начале следующей недели морозы в столице окрепнут до ночных -15...20°С. Их ослабление ожидается с 21 января.

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14 января украинцы празднуют Новый год по старому стилю. Этот день принято проводить с семьей и друзьями. Вместе с тем христиане восточного обряда отмечают Обрезание Господне, а также Васильев день.