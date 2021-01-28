В Украине будет свирепствовать мощный циклон

В Киеве завтра периодически будет снежить, но во второй половине дня снег прекратится. Фото: pixabay.com

Завтра в Украине прогнозируют снег, гололед, порывистый ветер и дальнейшее похолодание.

Снег в пятницу ожидается в северных, западных областях и Винницкой области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночью циклон еще будет влиять на погоду центральной части и юга, где будет идти мокрый снег. Завтра днем в южной части страны и в большинстве центральных областей ситуация стабилизируется, осадки ослабнут или прекратятся. На востоке днем осадки прогнозируют только на Харьковщине, вечером мокрый снег и дожди дойдут до Луганской и Донецкой областей.

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Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +2...-3°С, на крайнем юге +3...6°С. Однако ночью еще будет ощущаться похолодание, предполагается -2...9°С.

В Киеве завтра периодически будет снежить, во второй половине дня снег прекратится. На дорогах гололедица. Ближайшей ночью в столице ударит мороз в пределах -5...7°С, завтра днем ожидается 0...-2°С.

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Одесса оказалась в сложных погодных условиях. Мокрый снег с дождем не прекращались при пониженной температуре, что привело к частичному оледенению контактной сети электротранспорта и обрыву электросетей.