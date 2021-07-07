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среда, 07 июля 2021 07:25

В Украине будет преобладать переменная погода

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В Украине будет преобладать переменная погода
В Полтаве сегодня температура воздуха ожидается в пределах +16...27°С. Фото: pixabay.com

В среду погода в Украине постепенно начнет меняться, а дожди отступят.

Осадки ожидаются только на юге и востоке, а также в Волынской и Житомирской областях. Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать в областных центрах 7 июля.

В Киеве сегодня будет почти безоблачно. Температура воздуха днем будет достигать +29°С.

Во Львове и Ровно в среду будет практически безоблачно. Днем +28°С.

В Луцке и Житомире - переменная облачность и небольшой дождь, температура днем в пределах +29°С.

В Тернополе 7 июля ожидается незначительная облачность, днем до +27°С.

В Хмельницком сегодня сухо, также переменная облачность и +27°С.

В Ивано-Франковске тоже без осадков. Переменная облачность и жара до +29°С.

В Черновцах в среду - незначительная облачность, днем столбики термометров покажут +28°С.

В Виннице сегодня будет небольшая облачность, дневная температура составит +16...28°С.

В Черкассах в среду будет ясная и солнечная погода, днем воздух прогреется до +28°С.

В Кропивницком температура днем составит +26°С, почти безоблачно.

В Полтаве сегодня температура воздуха ожидается в пределах +16...27°С, днем будет небольшая облачность, но без осадков.

В Одессе 7 июля - переменная облачность, пройдет ливень, а дневная температура достигнет отметки +26°С.

В Херсоне в среду также пройдет ливень, днем +25°С.

В Днепре и Николаеве будет немного облачно, днем +24°С и ливень.

В Запорожье сегодня небольшой дождь, температура днем + 24°С.

В Сумах сегодня ясно и солнечно, температура воздуха составит +15...28°С.

В Харькове-переменная облачность, температура днем +29°С.

В Симферополе сегодня будет немного облачно, пройдет небольшой дождь, но будет стоять жара +25°С.

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В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 июля.

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Дата
07
июля

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