В Украине более 31 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

Всего в Украине провели более 19,1 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 31 513 новых больных коронавирусом. Среди них – 2872 детей и 992 медработника.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 603 930 человек. Умерли 103 565 пациентов, из них 310 – за последние сутки. Выздоровели 3 839 314 человек, за последние сутки – 27 684, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев в Киеве и Одесской области.

Лаборатории протестировали 141 367 украинцев: методом ПЦР – 62931, ИФА – 6389. Также сделали 72047 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 19,1 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 4378;

Винницкая область - 667;

Волынская область - 1012;

Днепропетровская область - 1952;

Донецкая область - 1757;

Житомирская область - 957;

Закарпатская область - 492;

Запорожская область - 1597;

Ивано-Франковская область - 542;

Киевская область - 1259;

Кировоградская область - 541;

Луганская область - 738;

Львовская область - 919;

Николаевская область - 928;

Одесская область - 2847;

Полтавская область - 1523;

Ровенская область - 1007;

Сумская область - 1159;

Тернопольская область - 624;

Харьковская область - 1765;

Херсонская область - 785;

Хмельницкая область - 1439;

Черкасская область - 1112;

Черновицкая область - 429;

Черниговская область - 1084.

За сутки привили 65 805 человек. Первую дозу получили 18 247 людей, вторую дозу – 29 307. Дополнительной дозой вакцинировали 542 человека, бустерной – 17 709.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области находится на красном уровне эпидопасности. В желтой зоне находятся Киев, Полтавская и Харьковская области. Остальные области остаются в оранжевой зоне.