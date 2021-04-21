В тюрьме умер убийца ветерана АТО

Убийца ветерана АТО Анатолий Чивиков умер от коронавируса. Фото: "Киев вечерний"

В тюрьме умер Анатолий Чивиков - осуждённый за убийство ветерана АТО Сергея Олейника в 2017 году.

Смерть наступила в результате осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила волонтер Алина Бондарь в Фейсбук.

"Я помню, как на судах у него не было ни капли раскаяния, и как выкручивался, чтобы не понести наказание. Правосудие произошло. Только это не вернет к жизни начальника разведки 1 батальона 54 отдельной механизированной бригады, основателя Всеукраинского профсоюза ветеранов АТО и волонтеров Сергея Олейника", - написала Бондарь.

Ранее на суде Чивиков не признал свою вину в убийстве.

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В июне 2017 центре Киева возле станции метро "Золотые ворота" был убит ветерана АТО Сергей Олейник. В конце декабря 2019 суд приговорил Чивикова к 13 годам тюрьмы. В июне 2020 Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор.