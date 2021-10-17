В Турции провели литургию на украинском языке: видео

Во Вселенском патриархате в Стамбуле провели праздничную литургию на украинском. Фото: ukrinform

В церкви Святого Николая в Стамбуле, по случаю праздника Покрова Пресвятой Богородицы происходила праздничная литургия на украинском языке.

Литургию провели по благословению Вселенского Патриарха Варфоломея. Об этом сообщает генеральное консульство Украины в Стамбуле.

"Мы сегодня молились за защитников и защитниц Украины. Мы благодарны Матери Церкви и Вселенскому Патриарху Варфоломею за эту возможность ", - сказал генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

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Он поздравил присутствующих с праздником Покрова, Днем защитников и защитниц Украины и Днем казачества и сообщил, что в этом месяце заканчивает свою каденцию в Турции.

Гаман поблагодарил за плодотворные годы сотрудничества и подарил Вселенскому Патриархату икону Святого Николая.

Церковь Святого Николая в Стамбуле отстроили в 1837 году на месте бывшей церкви византийского периода, впервые упоминают в документах 1724-го года (вероятное время строительства - до 1538). 24 ноября 2019 в церкви Святого Николая в Стамбуле прошла панихида на украинском языке по жертвам Голодомора. В ней принял участие Вселенский Патриарх Варфоломей.