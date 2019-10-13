В трех областях водителям запретили выезжать утром

Завтра синоптики прогнозируют сильные туманы в трех областях Украины.
Ожидается видимость в 250-500 метров, пишет УНИАН.
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"14 октября ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду.
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