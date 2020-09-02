В трех городах красной зоны не будут осуществлять посадку на поезда

Три станции с "красной зоны" не будут принимать пассажиров на посадку. Фото: Pixabay



Укрзализныця приостановила продажу билетов со станций Ивано-Франковск, Измаил и Новоселица. С 31 августа по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных пунктах будет происходить только высадка пассажиров. Сообщают в пресс-службе компании.



Не будут продавать билеты таких маршрутов:

№136 / 135 Черновцы - Одесса,

№8 / 7 Черновцы - Киев;

№702 / 701 Львов - Черновцы

№749 / 750 Киев - Ивано-Франковск;

№15 / 16 Харьков - Рахов;

№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;

№217 / 218 Киев - Рахов;

№1 / 2 Ивано-Франковск - Константиновка;

№118 / 117 Черновцы - Киев;

№145 / 146 Киев - Измаил;

№231 / 232 Геническ - Ивано-Франковск.

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Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов из Ивано-Франковска, Новоселицы и Измаила в одном направлении:

№749 / 750 Галич - Киев (вместо Ивано-Франковск - Киев)

№1 / 2 Галич - Константиновка (вместо Ивано-Франковск - Константиновка)

№43 / 44 Галич - Киев (вместо Ивано-Франковск - Киев)

№232 / 231 Галич - Геническ (вместо Ивано-Франковск - Геническ)

№118 / 117 Ларга - Киев (вместо Новоселица - Киев);

№146 / 145 Котлабух - Киев (вместо Измаил - Киев).



В Укрзализныце сообщили, что пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100-процентное возмещение их стоимости.