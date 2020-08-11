В театре произошла вспышка коронавируса

В Харькове заболели артисты театра. Фото: "Цензор.нет"

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета произошла вспышка Covid-19.

У шести артистов обнаружили коронавирус, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Заболели 6 человек из хора. После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в целом) пошли на самоизоляцию", - сказала пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

Все больные сейчас находятся дома.

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"Состояние больных удовлетворительное, без осложнений, требующих госпитализации. Поэтому они дома", - сказала Лухтанова.

С 11 июля в Украине количество госпитализированных больных коронавирусом выросла более чем на 1,6 тыс. человек. На сегодня в стационарные отделения больниц госпитализированы 5 тыс. 549 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.