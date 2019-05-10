В такси Bolt больше не будет евроблях

До недавнего времени на платформе Bolt не было ограничений для авто с европейскими номерными знаками. Фото: storage1b.censor.net

С 24 мая сервис по заказу такси Bolt (ранее Taxify) закрывает возможность сотрудничества для владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Именно этот сервис разработал приложение для заказа автомобилей - пишет "ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА".

"Это стало стратегически важным решением. И мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным", - комментирует региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

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До недавнего времени на платформе Bolt не было ограничений для авто с европейскими номерными знаками. Те, которые были, касались только года выпуска, марки, модели, года регистрации и внешнего вида автомобиля. Но с 24 мая 2019 присоединиться к Bolt смогут только водители растаможенных авто с украинскими номерами.

В начале марта сервис по заказу такси Taxify совершил ребрендинг, сменил название на Bolt.

Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины.

По состоянию на начало мая Bolt работает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

В Украине уже работают аналогичные сервисы, в частности международный Uber и местный Uklon.

Львовские разработчики создали мобильное приложение "Рушай". Он сравнивает цены такси и заказывает лучшую для пользователя предложение поездки.Для заказа нужно установить приложение на смартфоне, указать откуда, куда ехать и избрать из перечня привлекательный вариант.