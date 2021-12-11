В сутки коронавирусом заболела почти тысяча детей

За сутки коронавирусом заболели почти тысяча человек. Фото: ukrnews

В Украине за сутки, 10 декабря, было выявлено более 10 тысяч новых случаев Covid-19.

Среди заболевших 991 ребенок и 199 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

В больницы были госпитализированы 2 307 человек, выздоровели 25 861 человек. Умерли от коронавируса за сутки 446 украинцев.

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За все время пандемии в Украине заболели 3553817 граждан, летальных исходов 290789.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине €50 млн кредитных средств. Эти деньги помогут Министерству здравоохранения закупить вакцину.