В Сумской области продолжили работу школ дистанционно

По состоянию на сегодня болеют 218 детей и 277 педагогов. Фото: pixabay.com

В Сумской области приняли решение продолжить дистанционное обучение для учащихся 1-11 классов.

Школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября, сообщила в четверг пресс-служба Сумской ОГА.

"Такое решение 4 ноября приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания", - говорится в сообщении.

Директор департамента образования и науки области Виктория Гробова сообщила, что по состоянию на сегодня болеют 218 детей и 277 педагогов.

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Учебный год в школах Харькова закончится в июне из-за трехнедельных осенних каникул. Они продлятся по 5 ноября. Уже с 8 ноября в школах планируют возобновить учебный процесс.