В харьковских школах продлят учебный год

Учебный год в школах Харькова завершится в июне. Фото: facebook.com/Karazin.University

Учебный год в школах Харькова закончится в июне из-за трехнедельных осенних каникул.

Они продлятся по 5 ноября. Уже с 8 числа в школах планируют возобновить учебный процесс, рассказала директор городского Департамента образования Ольга Деменко, передает "Общественное".

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"Мы пришли к решению продлить каникулы до 5 ноября для того, чтобы с 8 ноября все школы города вышли на очную форму обучения. У нас все для этого есть, почти 100% педагогов у нас вакцинированы. За три недели каникул мы прервали цепь заболеваемости. Думаю, обучение закончим не в конце мая, а в начале июня — уровень заболеваемости традиционно низкий, поэтому мы на неделю продолжим обучение в этом учебном году", — сказала Деменко.

В Департаменте образования предпочли каникулы, а не дистанционное обучение, поскольку считают его "неэффективным".

С 10 октября Харьков и Харьковская область перешли в "оранжевую" зону эпидопасности. Каникулы в школах Харькова начались 18 октября, должны были длиться две недели. Но их продлили до 7 ноября.