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четверг, 02 августа 2018 22:36

В Сумах нашли застреленным чиновника городского совета

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В Сумах нашли застреленным чиновника городского совета
Во дворе собственного дома нашли застреленным экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Фото: Facebook

В Сумах во дворе собственного дома нашли застреленным экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука.

Рядом с телом погибшего нашли пистолет. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Сегодня в 19:12 в дежурную часть Сумского отдела полиции поступило сообщение от 58-летнего отца о том, что он пришел в гости к своему сыну, которого обнаружил мертвым", - говорится в сообщении.

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Смерть наступила в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции и работники кинологической службы.

Анатолий Жук был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского горсовета. В 2014 году баллотировался на должность мэра.

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