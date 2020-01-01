В столице прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

В столице прошло факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Участники шествия собрались в парке Шевченко. От памятника Кобзарю они прошли до здания КГГА на Крещатике, сообщает Цензор.

В полиции сообщили, что в шествии приняли участие около 1000 человек. Общественный порядок обеспечивали 250 правоохранителей, нарушений не было.

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Раньше, 111-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры отметили во Львове. Состоялось вече и общая молитва за Украину.