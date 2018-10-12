В столице появится улица Юрия Ильенко

Улицу Мельникова переименовали в честь украинского кинорежиссера Юрия Ильенко. Фото: Радио Свобода

На пленарном заседании Киевского городского совета 11 октября депутаты поддержали переименование улицы Мельникова в честь украинского кинорежиссера Юрия Ильенко.

Соответствующее решение поддержали 63 депутата, сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

"На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование столичной улицы. Согласно решению, улица Мельникова, находящаяся в Шевченковском районе, будет носить имя Юрия Ильенко. Решение поддержали 63 депутата", - говорится в сообщении.

Это переименование прошло общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Изменение названия улицы Мельникова поддержали 1490 граждан, это 67% тех лиц, которые участвовали в голосовании.

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Юрий Ильенко - талантливый украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер, продюсер, автор кинолент "Колодец для жаждущих", "Белая птица с черной отметиной", "Лебединое озеро. Зона". Ильенко - народный артист Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко за вклад в кино, академик Академии искусств Украины, единственный из Украины академик Европейской киноакадемии, кинопедагог. Был одним из создателей нового направления в кинематографе - "украинского поэтического кино".