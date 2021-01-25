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понедельник, 25 января 2021 21:34

В столице почтили память первых героев Небесной Сотни: фото
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В Киеве почтили память первых погибших участников Революции Достоинства - Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого и Александра Бадеры, которые погибли 7 лет назад.

Участники шествия зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам майдановцев. Об этом сообщает LB.ua.

В Киеве почтили память первых погибших во время Революции Достоинства. Фото: lb.ua
В Киеве почтили память первых погибших во время Революции Достоинства. Фото: lb.ua
В Киеве почтили память первых погибших во время Революции Достоинства. Фото: lb.ua
В Киеве почтили память первых погибших во время Революции Достоинства. Фото: lb.ua
В Киеве почтили память первых погибших во время Революции Достоинства. Фото: lb.ua

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Активисты прошли от от Лядских ворот по Крещатику в сторону Европейской площади на улицу Михаила Грушевского до стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского и Национальной библиотеки Украины имени Ярослава Мудрого.

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, погибших в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

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