В столице маршем поддержали митинги в Беларуси: видео

На Крещатике прошла колонна людей чтобы поддержали митинги в Беларуси. Фото: Reuters

В Киеве 13 декабря прошел Марш солидарности с Беларусью, где уже несколько месяцев протестуют против действующей власти.

Так, в центре столицы на Крещатике прошла колонна людей. Некоторые несли бело-красно-белый флаг. Видео с места происшествия опубликовали в Telegram-канале Nexta.ua.

Все активисты собрались, чтобы поддержать белорусский народ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси хотят наказывать тюрьмой за использование национального флага: готовят закон

Стоит отметить, что массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента Беларуси не утихают с 9 августа.

Белорусские силовики неоднократно жестко разгоняли акции протеста, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время Марша народного обвинения в Беларуси задержали более 100 человек. Так, опубликовали имена 103 задержанных на воскресной акции протеста в Минске и других городах страны.