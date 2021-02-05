В столице будут действовать ограничения для грузовиков

Ограничения будут действовать в начале следующей недели. Фото: Facebook

В Киеве будут действовать ограничения на въезд крупногабаритного транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Так, 8-9 февраля в столице ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели и гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс служба КГГА.

Также ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем ​​7-10° мороза.

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О точном времени начала действия ограничения будут проинформированы отдельно.

Ограничения вводят с целью уменьшения количества заторов и обеспечения движения снегоуборочной техники.

Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту. Также просят не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

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