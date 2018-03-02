В США сообщили детали поставки Украине противотанковых ракет "Джавелин"

Противотанковый ракетный комплекс "Джавелин". Фото: Радио Свобода

Украина купит у США 210 противотанковых ракет "Джавелин" (Javelin) и переносные пусковые комплексы на сумму 47 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по вопросам сотрудничества по обороне и безопасности США.

"Правительство Украины предложило купить 210 ракет "Джавелин" и 37 командно-пусковых установок (с двумя командно-пусковыми установками, которые будут использоваться, как запчасти).

В пакет также входит подготовка к использованию техники; техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировка, обучение и другая поддержка. Общая оценочная стоимость не будет превышать 47 млн долларов", - отметили в ведомстве.

"Эти поставки будут способствовать внешней политике и национальной безопасности США благодаря повышению безопасности Украины. Javelin помогут Украине надолго укрепить оборону для защиты своего суверенитета и территориальной целостности… Поставки этого оборудования не изменят военный баланс в регионе", - говорится в сообщении.

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При этом в заявлении отмечается, что анонсированная сделка еще не состоялась и потребует одобрения Конгресса США.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина рассчитывает получить от США не только ракеты Javelin.