В США предложили выделять на украинскую армию $300 млн ежегодно

США поможет Украине улучшать армию. Фото: pixabay.com

В Сенат США внесли законопроект о ежегодном выделении Украине $300 млн военной помощи.

Как пишет "ЕС" со ссылкой на Reuters, документ представлен республиканскими и демократическими лидерами сенатского Комитета по иностранным делам.

Еще до $4 млн законопроект позволяет выделять на подготовку украинских офицеров. Также документ требует отчета Министерства обороны США и Государственного департамента о потребностях ВСУ, плана оказания помощи в сфере безопасности и предусматривает назначение специального посланника для Украины.

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Ранее в Сенате США доложили, как российские миллиардеры, братья Аркадий и Борис Ротенберги обходят американские санкции, под которыми находятся с 2014 года.