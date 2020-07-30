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четверг, 30 июля 2020 10:14

В США выяснили, как российские олигархи обходят санкции

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В США выяснили, как российские олигархи обходят санкции
Российские миллиардеры Ротенберги обходят санкции с помощью художественных аукционов. Фото: reuters.com

Российские миллиардеры братья Аркадий и Борис Ротенберги, которые находятся под американскими санкциями с 2014-го года, для того, чтобы обойти их, использовали аукционы по продаже произведений искусства.

Как сообщается в докладе сената США по итогам двухлетнего расследования, 3 фиктивные компании, связанные с Ротенбергами, купили у частных продавцов и через аукционные дома произведения искусства на сумму $18 млн.

В целом, несмотря на запрет осуществлять финансовые операции в Соединенных Штатах, с момента введения санкций бизнесмены провели сделок на сумму более чем $90 млн.

Среди картин, приобретенных Ротенбергами — работы Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магритта. Всего было не менее 16 произведений искусства.

По данным расследования, российские бизнесмены действовали через арт-дилера из Москвы, американского гражданина Григория Бальцера. Последний действовал через фиктивную фирму.

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Расследователи считают, что аукционные дома в США достаточно мягко относятся к установлению конечного покупателя, и этой лазейкой воспользовались Ротенберги.

Со своей стороны, представители аукционных домов, где делали покупки российские олигархи, заявили, что операции не вызывали никаких вопросов. Якобы арт-дилер выступал как главный покупатель и платил с личных счетов. Однако, по данным сенаторов, деньги на счета Бальцера переводила одна из фиктивных фирм Ротенбергов.

Представитель Ротенбергов уже назвал доклад Сената полным абсурдом, заявив, что его клиенты якобы никогда не использовали никаких инструментов для обхода американских санкций.

В конце 2019-го года строительство Керченского моста, которое вела компания Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж", назвали возможной причиной разрушения древних колонн в древнегреческом городе Пантикапей.

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