В США основали стипендию имени погибшей Галины Гатчинс

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1125
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Просмотров: 1431
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 4842
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 432
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 3978
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3727
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1314
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 522
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4482
Фото
Все фото
12
9
3
10
21
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из &quot;Один дома&quot;
Украинец создал для Lego конструктор-копию дома из "Один дома"
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
Назвали самый Covid-безопасный для туристов курорт Египта
&quot;Сколько терпеть это унижение?&quot;: впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Поваленные деревья и разбитые авто: непогода натворила бед в Украине
Видео
Все видео
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Корм для животных и новогодние подарки: на что шли миллионы по "ковидной процедуре"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1449
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 918
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5409
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1530
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
22 октября 2021
Просмотров: 324
Коріння небес
"Той, хто не шанує минулого, втрачає майбутнє. Хто знищує своє коріння, не може зростати". Так писав легендарний австрійський художник і архітектор ...
воскресенье, 24 октября 2021 13:56

В США основали стипендию имени погибшей Галины Гатчинс

  Комментировать
В США основали стипендию имени погибшей Галины Гатчинс
Стипендию будут получать женщины, работающие в кинематографе. Фото: instagram.com/halynahutchins

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени Галины Гатчинс, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина".

С учреждением связана и сама Галина, ведь она там училась, сообщает ТСН.

Стипендию будут получать женщины, работающие в кинематографе. Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Болдуин застрелил украинку: МИД отреагировало на событие

"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Гатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", - сообщили в институте.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В США основали стипендию имени погибшей Галины Гатчинс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета

Самое читаемое
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 1 Просмотров: 34893
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 7876
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
Спортивный костюм и короткие пуховики: назвали антитренды этой осени
5
 Просмотров: 5544
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 5364
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
14
 Просмотров: 4842
Общество
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
От Шкиряка к Вьятровичу: сетью распространяется флешмоб о вакцинации
12
 Просмотров: 945
В Украине зафиксировали более 20 тыс. новых случаев Covid-19
В Украине зафиксировали более 20 тыс. новых случаев Covid-19 Просмотров: 396
Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца
Гороскоп на 24 октября: чем порадуют предпоследние выходные месяца
 Просмотров: 504
В Украине пункты вакцинации откроются на вокзалах всех областных центров
В Украине пункты вакцинации откроются на вокзалах всех областных центров Просмотров: 342
Как сохранить женскую красоту - народные приметы 24 октября
Как сохранить женскую красоту - народные приметы 24 октября Просмотров: 225
Больше всего комментируют
17
Депутаты требуют президента наложить санкции на "Рошен"
2
Сайт КМИС подвергся кибератаки после сниженных рейтингов президента и его партии
2
"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
2
"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий
1
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Голосов: 57325
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть