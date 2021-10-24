В США основали стипендию имени погибшей Галины Гатчинс

Стипендию будут получать женщины, работающие в кинематографе. Фото: instagram.com/halynahutchins

Американский институт киноискусства (AFI) учредил стипендию имени Галины Гатчинс, которая трагически погибла во время съемок фильма "Ржавчина".

С учреждением связана и сама Галина, ведь она там училась, сообщает ТСН.

Стипендию будут получать женщины, работающие в кинематографе. Сейчас AFI собирает пожертвования для финансирования стипендии.

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"Мы обещаем сделать все, чтобы имя Галины Гатчинс жило в духе всех, кто стремится воплотить свои мечты в замечательных историях", - сообщили в институте.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Хатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".