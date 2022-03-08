В США "охотятся" на элитное имущество российских олигархов

Министерство юстиции США создало рабочую группу, расследующую деятельность российских олигархов. Фото: прессслужба Белого дома

Министерство юстиции США создало рабочую группу, расследующую деятельность российских олигархов.

Об этом заявил президент США Джо Байден в обращении к американскому народу 8 марта в Белом доме.

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"Министерство юстиции США создало рабочую группу, которая расследует деятельность российских олигархов. Мы расследуем и обнаруживаем местонахождение их яхт, самолетов, роскошных апартаментов, чтобы эти люди не имели выгоды от путинской войны. Одна яхта была более 400 футов длиной". , – сказал Байден.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить $12 млрд. для помощи Украине.